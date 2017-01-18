"Якутия" обнаружила дефект у двух самолетов Sukhoi Superjet 100

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Якутия" выявила дефект стабилизатора на двух из четырех имеющихся в парке самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил "Интерфаксу" в среду технический директор компании Александр Зинков.

"Из четырех имеющихся во флоте самолетов дефекты обнаружены на двух: с бортовыми номерами 89021 и 89012", - сказал он, уточнив, что речь идет о трещинах проушин поясов установочных узлов стабилизатора.

"В настоящее время разрешение на полеты получено на 89021. По 89012 - сегодня закончили замену узлов", - добавил техдиректор "Якутии".

В конце декабря Росавиация потребовала провести проверку всех находящихся в эксплуатации SSJ-100 в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. Позднее стало известно, что аналогичную проблему с SSJ-100 обнаружили авиакомпании "Аэрофлот", "Ямал" и мексиканская Interjet, эксплуатация части их флота была приостановлена.

Производитель судов АО "Гражданские самолеты Сухого" при этом заявлял, что дефект не является критическим и не ведет к возникновению небезопасных ситуаций в полетах. Вместе с тем ГСС пообещали провести проверку и восстановительные работы за свой счет всех эксплуатирующихся в мире SSJ-100 (всего около 90 машин) до конца января. На прошлой неделе сообщалось, что все 11 самолетов SSJ-100 компании Interjet, на которых ранее был выявлен дефект, отремонтированы и вернулись к полетам.

Крупнейшими российскими эксплуатантами SSJ-100 являются "Аэрофлот" (30 машин), "Газпромавиа" (10 самолетов), "Якутия" (4), "Ямал" (3), "ИрАэро" (4), зарубежными - мексиканская Interjet (22) и ирландская CityJet (3).