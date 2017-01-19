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Суд назвал сроки формирования коллегии присяжных для суда над "приморскими партизанами"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первое судебное заседание по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз будет рассматриваться в Приморском краевом суде во Владивостоке, назначено на 16 февраля.

"Планируется, что суд приступит к формированию коллегии присяжных заседателей. Вынесено постановление о вызове 1,5 тыс. кандидатов в присяжные", - сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель краевого суда.

Она отметила, что формирование коллегии будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщалось, в конце 2016 года Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение материалы дела "приморских партизан" в отношении пятерых фигурантов, оправданных по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края.

Судебная коллегия отменила приговор нижестоящей инстанции и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе". Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором.

Приморский краевой суд в конце июля 2016 года огласил оправдательный приговор по делу так называемых "приморских партизан". Ранее присяжные на повторном процессе признали пятерых подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве. Присяжные сочли недоказанным событие преступления.

Двое фигурантов дела - Алексей Никитин и Вадим Ковтун после оглашения вердикта были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Двое - Андрей Сухорада и Александр Сладких - сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали перед судом.

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года осужденные обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек.

Теги: приморские партизаны, Владивосток
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