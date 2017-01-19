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КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Экономика

КС назвал акционеров ЮКОСа причастными к незаконной деятельности компании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ, провозглашая постановление по "делу ЮКОСа", отметил, что акционеры компании получали дивиденды от ее деятельности, таким образом их можно считать причастными к незаконной деятельности компании.

"Мажоритарные акционеры (...) являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании", - сказал председатель КС РФ Валерий Зорькин.

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"Даже если акционеры не принимали непосредственного участия в выстраивании незаконных схем, приведших к негативным для компании последствиям, получали дивиденды, сформированные, в том числе за счет средств, подлежащих при честной уплате налогов перечислению в бюджет", - добавил он.

Конституционный суд пришел к выводу, что постановление Страсбургского суда о выплате экс-акционерам НК "ЮКОС" компенсации в размере 1,8 млрд евро не подлежит исполнению.

"Исполнение в соответствии с Конституцией постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "Акционерная компания "ЮКОС" против России", принятого на основании статьи 1 протокола 1 к Конвенции в ее истолковании Европейским судом в части, обязывающей Россию выплатить бывшим акционерам компании - заявительницы в качестве компенсации за взыскание с нее штрафов за 2000 и 2001 годы и уплаты суммы исполнительского сбора по этим штрафам в 1 млрд 299 млн 324 тыс. 98 евро невозможно", - говорится в постановлении КС РФ.

31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ объявил об отклонении ходатайства российских властей о пересмотре принятых в июле постановлений.

Теги: ЮКОС, КС
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