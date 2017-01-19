Песков прокомментировал задержание российского программиста в Испании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Москва не допустит ущемления прав россиян за рубежом, если те не совершали противоправных действий, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание в Испании российского программиста Станислава Лисова.

"Необходимо рассматривать каждый конкретный случай. А для того, чтобы беспочвенно подозрения ни на кого не падали, российская сторона через МИД, а также загранпредставительства оказывает юридическую помощь таким нашим гражданам", - сказал Песков на просьбу прокомментировать задержание Лисова в Барселоне.

Отвечая на вопрос, можно ли оценивать этот инцидент как продолжение "охоты на ведьм", Песков сказал: "Здесь нельзя обобщать, здесь нужно говорить о каждом конкретном случае".

Ранее стало известно, что российский гражданин, программист Лисов был задержан испанской полицией в Барселоне. Полицейские сообщили его родственникам, что задержание осуществлялось по запросу ФБР и Интерпола.