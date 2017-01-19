В Кремле оказались не в курсе возможного приглашения Путина на саммит G7

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о возможном приглашении властями Италии президента РФ Владимира Путина на саммит "семерки", который пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина.

"Нет, ничего не известно. Кроме того, не было и никаких заявлений итальянского правительства", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на вопрос, касающийся сообщения о том, что власти Италии не исключают возможности приглашения президента РФ на саммит "семерки".

"Позиция российской стороны в отношении "семерки" и целесообразности участия в этом формате также хорошо известна", - подчеркнул Песков.

Сегодня агентство Bllomberg со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что власти Италии взвешивают возможность приглашения президента России на саммит "группы семи". По данным издания, этот вопрос обсуждался накануне в Берлине на встрече главы совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако, как отмечается, в Берлине выступают против этого шага, объясняя свою позицию тем, что ситуации на Украине не меняется.