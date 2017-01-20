Главные новости
В миреГермания и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7ЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеМоскваПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
В мире

Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7

Итальянские СМИ ранее сообщали, что Рим рассматривает возможность пригласить РФ на саммит в Таормине

Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вопрос о российском участии в работе "группы семи" в беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Совета министров Италии Паоло Джентиллони не обсуждался, приводит агентство Bloomberg слова представителя канцлера Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, общее решение "группы семи" об исключении России остается в силе.

Накануне итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что власти Италии взвешивают возможность приглашения президента России на саммит "группы семи", который пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина.

В миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7Читать подробнее

Издание отметило, что в Берлине выступают против этого шага, объясняя свою позицию тем, что ситуации на Украине не меняется.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как первые шаги предпримет на посту президента США Дональд Трамп, Corriere della Sera.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о возможном приглашении властями Италии президента РФ Владимира Путина на саммит.

В марте 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России по итогам референдума, "большая семерка" решила перенести намеченный на июнь того же года саммит G8 из Сочи в Брюссель и провести его без участия РФ.

В 2015 году пресс-секретарь Дмитрий Песков усомнился в эффективности такого образования как G7.

"С другой стороны, есть вопрос вообще в целесообразности формата: зачем нужна "семерка", что она может решать без участия России, Индии, Китая?" - заключил Песков.

Теги: Италия, Германия, G7
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
По данным источников The Wall Street Journal, смартфоны перегревались из-за неправильного размера батарейПодробнее
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспеченияФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
С его помощью, по данным спецслужбы, россиянин смог украсть $5 млн у частных лиц и финансовых организацийПодробнее
Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отелеИтальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отеле
Спасатели имеют возможность переговариваться с ними; для эвакуации потерпевших вылетели вертолетыПодробнее
Асад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками ПальмирыАсад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками Пальмиры
По словам сирийского лидера, "Исламское государство" зарождалось и развивалось под присмотром ВашингтонаПодробнее
В США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страныВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны
В то время как Дональд Трамп благодарит своих сторонников за поддержку, в Белом доме меняется команда и семейные фотографииПодробнее
Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек
Специалистов беспокоит, что к 2020 году более 4 млн китайских мужчин не смогут найти себе спутниц жизниПодробнее
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в Мельбурне
Три человека погибли, ранено не меньше 20 человек; водитель задержанПодробнее
Помощница Трампа рассказала про его инаугурационную речьПомощница Трампа рассказала про его инаугурационную речь
По ее словам, выступление президента будет "утонченным и кратким"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГермания и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7ЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеМоскваПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненноЭкономикаШувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с Россией
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
Миллер оценил долю "Газпрома" на европейском рынке в 34%
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
К акции американок против Трампа присоединятся жительницы других стран
Лучшие фото недели
Спасатели в Италии обнаружили уже восемь выживших в накрытом снегом отеле
Старый город в Алеппо оказался разрушен на треть
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи