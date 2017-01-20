Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7

Итальянские СМИ ранее сообщали, что Рим рассматривает возможность пригласить РФ на саммит в Таормине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вопрос о российском участии в работе "группы семи" в беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Совета министров Италии Паоло Джентиллони не обсуждался, приводит агентство Bloomberg слова представителя канцлера Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, общее решение "группы семи" об исключении России остается в силе.

Накануне итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что власти Италии взвешивают возможность приглашения президента России на саммит "группы семи", который пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина.

Издание отметило, что в Берлине выступают против этого шага, объясняя свою позицию тем, что ситуации на Украине не меняется.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как первые шаги предпримет на посту президента США Дональд Трамп, Corriere della Sera.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о возможном приглашении властями Италии президента РФ Владимира Путина на саммит.

В марте 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России по итогам референдума, "большая семерка" решила перенести намеченный на июнь того же года саммит G8 из Сочи в Брюссель и провести его без участия РФ.

В 2015 году пресс-секретарь Дмитрий Песков усомнился в эффективности такого образования как G7.

"С другой стороны, есть вопрос вообще в целесообразности формата: зачем нужна "семерка", что она может решать без участия России, Индии, Китая?" - заключил Песков.