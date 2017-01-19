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На уральского "ловца покемонов" завели уголовное дело о шпионской ручке

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "ловец покемонов", блогер Руслан Соколовский, обвиняемый в экстремизме, стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Бушмаков.

"Сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело - о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 УК РФ)", - сказал Бушмаков в четверг. По его словам, поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с видеокамерой.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения Соколовского под стражу до 22 февраля.

Как сообщалось, Свердловский областной суд 3 ноября 2016 года отклонил апелляцию защиты "ловца покемонов", блогера Руслана Соколовского на постановление райсуда об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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Следственные органы СКР 3 ноября предъявили обвинение 21-летнему блогеру, который в 2016 разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. По версии следствия, видеофайлы, согласно проведенному специалистами исследованию, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

Обвинение было предъявлено по двум эпизодам преступления по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также по одному эпизоду по части 2 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).

Районный суд заключил молодого человека под стражу на два месяца. Однако 8 сентября областной суд изменил Соколовскому меру пресечения на домашний арест. Блогеру было запрещено выходить из дома, общаться с другими фигурантами дела, а также пользоваться телефонной и другими видами связи, включая интернет.

28 октября Соколовскому изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 23 января 2017 года, потому что он нарушил условия домашнего ареста - к нему приходили посетители.

Мнение РПЦ и омбудсмена

Как заявлял глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, молодой человек арестован "все же не за ловлю покемонов в церкви, а за сделанный им ролик (возможно, не один), где он весьма специфическим образом весь этот процесс демонстрирует, комментирует и прочее".

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Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова обратилась с письмом к заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономареву, где поделилась своим видением ситуации с блогером. В частности, она высказала мнение, что действия "ловца покемонов" не содержали ни деяния, ни намерения, связанного с оскорблением чувств верующих. Соколовский, по ее версии, преследовал исключительно коммерческий интерес, и заключив "ловца покемонов" под стражу, правоохранительные органы привлекают к Соколовскому "совершенно незаслуженное внимание".

Как сообщил адвокат Бушмаков, председатель экспертного совета по проведению религиоведческих экспертиз при Главном управлении Министерства юстиции по Свердловской области Евгения Иванова не нашла признаков оскорбления, унижения, возбуждения и разжигания вражды между группами лиц в результате изучения инкриминируемых Соколовскому видеоматериалов и электронных журналов.

"Во всех материалах признаки пропаганды религиозного превосходства или религиозной исключительности отсутствуют. Никакой ненавистнической идеологии, плана или программы действий, призывов к действиям, возбуждающим вражду и рознь, оправдание или обоснования подобного рода действий материалы не содержат. Публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих Соколовский, как установили эксперты, не совершал", - отметил Бушмаков.

Теги: Екатеринбург, Руслан Соколовский
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