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Песков выразил надежду на решение Путина баллотироваться на второй срок

И заявил, что России пошло бы на пользу наличие сильной оппозиции

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, фрагменты которого "Би-Би-Си" опубликовало в пятницу, выразил мнение, что наличие серьезной оппозиции в России пошло бы на пользу стране

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том может ли он гарантировать, что оппозиционеру Алексею Навальному будет по крайней мере позволено участвовать в президентских выборах 2018 года, Песков заявил, что не может делать заявления подобного рода.

"Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что как гражданин России надеется, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин
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