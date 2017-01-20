Главные новости
В миреЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеВ миреВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны
В России

Песков не подтвердил проведение консультаций между командами Путина и Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле не подтвердили информацию о том, что представители президента РФ Владимира Путина провели первые консультации с представителями избранного президента США Дональда Трампа.

"Я не могу ее подтвердить", - сказал в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, достоверна ли эта информация.

Накануне близкий к Республиканской партии американский политолог, президент "Центра за национальный интерес" Дмитрий Саймс рассказал СМИ, что команды Владимира Путина и Дональда Трампа провели первые консультации, и представители избранного президента США оценили "беседы позитивно".

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Эпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого каналаЭпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасностиПодробнее
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РоссииАдминистрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
В санкционных списках - 350 компаний, включая флагманов энергетики, ВПК и финансового сектораПодробнее
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Оно идет вразрез с российской Конституцией, заявил Валерий ЗорькинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеВ миреВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страныВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников на территории Пальмиры
В Ираке заявили о похищении 150 детей в отряд смертников ИГ
После закрытия липецкой фабрики Roshen работу потеряют более 700 человек
СКР начал проверку издевательств над животными в одном из нижегородских приютов
Приговор экс-мэру Ярославля Урлашову оставили без изменения
Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Минобрнауки из-за утечек ограничит доступ к заданиям Всероссийской олимпиады
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи