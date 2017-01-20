Песков не подтвердил проведение консультаций между командами Путина и Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле не подтвердили информацию о том, что представители президента РФ Владимира Путина провели первые консультации с представителями избранного президента США Дональда Трампа.

"Я не могу ее подтвердить", - сказал в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, достоверна ли эта информация.

Накануне близкий к Республиканской партии американский политолог, президент "Центра за национальный интерес" Дмитрий Саймс рассказал СМИ, что команды Владимира Путина и Дональда Трампа провели первые консультации, и представители избранного президента США оценили "беседы позитивно".