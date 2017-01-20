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Минприроды пообещало пересмотреть новые правила заготовки древесины

Вступившие 10 января в силу правила разрешают промышленную рубку в кедровых лесах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ пообещало внести коррективы в правила заготовки древесины, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В организации отмечают, что после критики новых правил со стороны природоохранных организаций министерство признало, что в документе допущена ошибка.

В частности, правила с 10 января расширили возможности промышленных рубок в ценных кедровых лесах.

"Изменения в правилах заготовки древесины трагичнее всего проявились бы у нас, в ареале амурского тигра. Хочу от всей души поблагодарить всех неравнодушных, кто вместе с нами отстаивал интересы уссурийской тайги! Мой жизненный опыт подсказывает, что это далеко не последняя битва. Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы всегда готов к долгой и бескомпромиссной борьбе за сохранение целостности наших кедровников", – приводит сайт WWF слова Петра Осипова, директора Амурского филиала WWF России.

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По мнению экологов, это не единственный спорный вопрос в новых правилах заготовки древесины.

"В этих правилах сняты ограничения на площадь сплошных рубок на особо охраняемых природных территориях. Удалено требование об охране всех видов, занесенных в Красные книги, кроме деревьев и кустарников. В Год экологии, мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, и Минприроды России проведет качественную работу по изменениям и доработке правил", - заявил координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

Ранее экологи обращали внимание на то, что новые правила заготовки древесины обеспечивают сохранение только деревьев, кустарников и лиан, занесенных в Красную книгу России, но не животных. По их мнению, в таком виде правила приняли в связи с тем, что запасы древесины исчерпаны и лесопромышленники ищут пути выхода из этой ситуации.

Теги: Минприроды, WWF
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