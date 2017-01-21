Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике

Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия имеет ряд существенных замечаний по обоснованию заявки Дании на расширение границ шельфа в Арктике, в том числе по использованию российской геологический информации, заявил глава Минприроды Сергей Донской.

"Мы ведем переговоры не только в комитете ООН, но и со странами, которые граничат с нами, с Данией, Канадой", - сказал он.

"Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, - заявил Донской. - Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся и достаточно серьезно".

По его словам, замечания России касаются обоснования датской заявки. "У нас основные замечания в обосновании. При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов", - отметил министр.

Донской пояснил, что российские материалы готовились для обоснования российской заявки на расширение границ шельфа в Арктике и были открыты для анализа на предмет обоснованности.

Он также сообщил, что в будущем российская сторона будет вести и переговоры с США по вопросу расширения границ в Арктике, несмотря на то, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали соглашение о разграничении континентального шельфа в Арктике.

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.

Рассмотрение заявки в комиссии ООН может занять 3-5 лет. Но Россия хочет ускорить рассмотрение заявки, так как летом 2017 года может обновиться состав комиссии ООН. Обновление происходит раз в 10 лет.