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Мединский пообещал высмеять нападки на его позицию на заседании диссовета в МГУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский намерен публично защитить свою позицию на заседании диссовета в Московском государственном университете им. Ломоносова, где будет рассматриваться его диссертация.

"Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии", - сказал Мединский "Интерфаксу".

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Он отметил, что по его данным, диссертация до сих пор официально не поступила в МГУ, и он ожидает официальное решение от вуза перед тем, как подтвердить свое участие.

Весной 2016 года участники сетевого сообщества "Диссернет" из числа ученых-историков оспорили докторскую диссертацию В.Мединского в Высшей аттестационной комиссии. По их оценке, диссертация "не имеет научной ценности". Высшая аттестационная комиссия приняла заявление к рассмотрению.

На этой неделе председатель ВАК Владимир Филиппов заявил "Интерфаксу", что диссовет при МГУ рассмотрит диссертацию Мединского до 1 марта. В МГУ подтвердили, что материалы по диссертации министра культуры в вузе получены и будут рассмотрены в рамках закона.

Теги: Минкультуры, Владимир Мединский, МГУ, Диссернет
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