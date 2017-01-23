Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью

К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов; после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдение

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Гибель сивуча Старка и двух белобоких дельфинов, умерших в октябре в Приморском океанариуме, стала результатом насильственных действий, сообщил в понедельник директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦБ ДВО РАН), академик Андрей Адрианов.

"Животные погибли в результате насильственных действий, а не потому что произошли какие-то аварийные ситуации в океанариуме, - сказал Адрианов на пресс-конференции во Владивостоке. - Сейчас задача следствия завершить расследование, наказать тех, кто причастен".

Он отметил, что никто не был готов к тому, что могут быть совершены противоправные действия в отношении животных. "Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности. Это касается системы объективного контроля, была введена охрана животных, сейчас они находятся под круглосуточным визуальным контролем", - сказал директор ННЦМБ.

Он добавил, что после случившегося ряд сотрудников уже не работают в учреждении. Так, в декабре был назначен новый директор океанариума.

Как сообщалось, в конце октября в океанариуме погибли сразу три питомца: пятимесячный сивуч и два белобоких дельфина. Один из сотрудников учреждения Роман Фадеев на своей странице в соцсети предположил, что их гибель, возможно, связана с плохой работой системы жизнеобеспечения. Руководство океанариума эти обвинения отвергло.

В настоящее время в обстоятельствах гибели животных разбираются следственные органы и прокуратура.

Всего за год в учреждении по разным причинам погибло около 10 животных.