В Минкультуры назвали вопрос о передаче РПЦ "Херсонеса Таврического" дискуссионным

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вопрос о передаче 24 объектов государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви является дискуссионным, заявил "Интерфаксу" в понедельник первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

"По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям. Вопрос о целесообразности отдачи этого объекта - дискуссионный. Требуется обсуждение с церковью и музейным сообществом, с нашим министерством", - сказал Аристархов.

"Если будет пожелание церкви, мы обязаны передать. Но опять же вопрос, насколько возможно передать сейчас, потому что вопрос подобрать музею замену даже не поднимался. Необходимо прорабатывать это все в комплексе", - заявил он.

"Они подали письмо в Росимущество в ноябре месяце и получили отказ в декабре. Мы взаимодействуем с церковью по этому вопросу, с владыкой Тихоном, которому поручено владыкой заниматься этим вопросом. Насколько я понял, одна из причин, почему был получен отказ от крымской епархии, - несогласование со своим высшим руководством", - отметил Аристархов.

"Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В состав учреждения входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.