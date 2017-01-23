Убившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительно

Ее освободили от уголовного наказания в связи с невменяемостью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, осужденная за убийство девочки в Москве, направлена на принудительное лечение, так как соответствующий приговор суда вступил в законную силу, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

"Поскольку судебное решение от 24 ноября прошлого года в отношении Бобокуловой не было обжаловано в апелляционном порядке, постановление Хорошевского суда Москвы 6 декабря того же года вступило в законную силу", - сказала Россохина, отвечая на вопрос агентства о дальнейшей судьбе няни из Узбекистана.

По ее словам, Бобокулова "распоряжением ФСИН России помещена на принудительное лечение в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории РФ".

В прокуратуре отметили, что не получали заявление от потерпевшей стороны - матери убитого ребенка - о пересмотре позиции гособвинителя. Там пояснили, что решение суда было внесено на основании ходатайства прокурора, который исходил из результатов психолого-психиатрической экспертизы, на которой пришли к выводу о невменяемости няни и необходимости и принудительного лечения.

Приговор суда

24 ноября 2016 года Хорошевский суд Москвы постановил отправить Бобокулову на принудительное лечение, освободив ее от уголовной ответственности, так как она "совершила инкриминируемые ей преступления в состоянии невменяемости". Суд признал женщину виновной в убийстве малолетнего, уничтожении имущества путем поджога и заведомо ложном сообщении о взрыве.

В суде пришли к выводу, что женщина сначала задушила девочку, а потом отрезала ей голову. После этого Бобокулова подожгла квартиру, которую снимали родители ребенка, чем нанесла им материальный ущерб в размере 5 млн 57 тыс. рублей, а также хозяйке квартиры - 1 млн 483 тыс. рублей.

Приказ Аллаха на фоне расстройства психики

Бобокулова полностью признала свою вину во всех преступлениях. Свои действия она мотивировала тем, что выполняла указания "голоса Аллаха", который "говорил с ней на таджикском языке".

Согласно экспертизе, за месяц до убийства у Бобокуловой на фоне психического расстройства развилось острое психотическое состояние, сопровождающееся бредом религиозной направленности. По мнению медиков, женщина является невменяемой и нуждается в лечении в специализированном стационаре, так как ее действия могут быть опасны для окружающих.

Как сообщили ранее в СКР, комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. По данным правоохранительных органов Узбекистана, женщина страдает шизофренией и на родине неоднократно проходила лечение.

Убийство ребенка

29 февраля 2016 года в Москве после тушения пожара в квартире на улице Народного Ополчения было обнаружено обезглавленное тело четырехлетней девочки. Позднее у станции метро "Октябрьское поле" была задержана няня ребенка, 38-летняя Бобокулова. Она ходила по улице с головой девочки в руках, выкрикивая "Аллах акбар". Вечером женщина дала признательные показания по поводу убийства ребенка.

По версии следствия, Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком уйдут из квартиры, убила малолетнюю девочку, подожгла квартиру и ушла.