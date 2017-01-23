"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях

Ранее Алексей Навальный сообщил, что сервис попросил его соратника прекратить сбор на средств на президентскую кампанию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Яндекс.Деньги" ограничивает возможность сбора средств в политических целях. Соответствующие изменения были внесены в условия пользовательского соглашения, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно - в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей", - пояснил представитель "Яндекс.Денег".

Изменения вступят в силу с момента публикации их на сайте компании в ближайшее дни. "Яндекс.Деньги" отмечают, что несогласие с изменением оферты означает отказ от использования кошелька.

"При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах", - добавили в компании.

Сейчас ограничение на сбор в политических целях существует в пользовательских соглашениях у других платежных систем на рынке - PayPal и Qiwi.

Ранее в понедельник оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте сообщил, что его соратнику Леониду Волкову пришло уведомление от сервиса "Яндекс.Деньги" с просьбой в течение пяти дней прекратить использовать электронный кошелек для сбора средств на президентскую кампанию.

В письме, опубликованном Навальным, отмечается, что использование кошелька на эти цели "может быть расценено регулятором (ЦБ РФ - ИФ) как противоречащее законодательству о выборах".