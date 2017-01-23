Европейский университет в Петербурге получил штраф в 200 тыс. руб. за пластиковые окна

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Европейскому университету назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей за незаконные перепланировки и пластиковые окна.

Протокол был рассмотрен Дзержинским районным судом Петербурга. Постановление суда вступило в силу в октябре.

Перепланировки в здании Европейского университета Петербурга выполнялись без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета в понедельник.

Проверка в здании на Гагаринской улице, 3, где располагается Европейский университет, проводилась в августе 2016 года. Были выявлены нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия (особняк "Дворец Кушелева-Безбородко" на Гагаринской, 3 является памятником федерального значения - ИФ).

"Были зафиксированы нарушения: перепланировка помещений, установка металлопластиковых окон, установка блоков кондиционеров. Данные работы выполнены в отсутствие задания КГИОП, согласованной документации, разрешение на производство работ. В связи с выявленными нарушениями в отношении пользователя объекта культурного наследия составлен протокол об административном правонарушении", - сказал собеседник агентства.

"Одновременно сообщаем, что КГИОП не является стороной по спорам, связанным с расторжением договора аренды, и вопросы управления имуществом Санкт-Петербурга не относятся к компетенции комитета", - подчеркнули в пресс-службе.

Выселение ВУЗа

Как сообщалось, комитет имущественных отношений в одностороннем порядке отказался от исполнения договора аренды с Европейским университетом в связи с допущенными нарушениями в части охранных обязательств. Европейский университет оспорил данное постановление, заседание суда назначено на 15 марта.

О приостановке действия лицензии Европейского университета в Петербурге стало известно в декабре 2016 года. Спустя некоторое время занятия в вузе возобновились.

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 году. С момента основания университет располагается в историческом центре города, в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко, сенатора в годы правления императора Николая I.

В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят, в частности, Алексей Кудрин и Михаил Пиотровский.