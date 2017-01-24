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Минвостокразвития рассказало о новых правилах получения "дальневосточного гектара"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Заявки на получение "дальневосточных гектаров" с 1 февраля можно будет оформить в любом многофункциональном центре (МФЦ) России через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ", сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

Договор об этом заключил Росреестр с 12 тысячами МФЦ по всей стране.

Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков, до начала февраля до 20 тысяч сотрудников МФЦ пройдут курс обучения агентства.

"АРЧК ДВ проводит для уполномоченных органов и сотрудников МФЦ вебинары, объясняя детали и специфику работы, а также рассказывая о возможностях использования гектара, существующих мерах поддержки", - сказал Тимаков, слова которого приводятся в сообщении.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, информационная система "НаДальнийВосток.РФ", позволяет получить земельный участок без административных барьеров.

"На сайте также опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара. Сейчас их 35. Они связанны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее", - сказал А.Галушка, слова которого приводятся в сообщении.

Программа по предоставлению "дальневосточного гектара" началась 1 июня 2016 года. Следующий этап программы начинается 1 февраля, и принять в ней участие могут все граждане РФ. До этого в программе участвовали жители дальневосточных регионов.

С начала действия программы было подано более 30 тысяч заявлений на земельные участки.

Теги: Дальний Восток, Минвостокразвития, дальневосточный гектар
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