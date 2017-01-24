Володин прокомментировал слова Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости"

Председатель Госдумы призвал не усматривать намеки на национальность, напомнив, что "черта оседлости" относилась и к каторжанам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова вице-спикера Петра Толстого по Исаакиевскому собору, вызвавшими негативную реакцию со стороны руководства Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Володин заявил о готовности встретиться с руководством ФЕОР, при этом он предложил не уходить в вопросы "межнациональных претензий".

"Если есть необходимость проведения встречи по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с руководством Федерации еврейских общин, дружеские отношения и с руководством, и с теми, кто представляет общину, считаю, что в этом проблемы как раз не будет", - сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Однако, по его словам, не стоит "уходить в вопросы межнациональных претензий", не разобравшись в сути сказанного.

"Я посоветовал бы, во всяком случае, на себя вину не натягивать", - добавил спикер.

Накануне Толстой, выступая на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек".

Трудности толкования

Со своей стороны Володин обратил внимание, что Толстого после его высказываний сразу стали обвинять. "Эти моментальные обвинения, где каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы", - заявил политик.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в нижней палате "следуют такому подходу, что мы многонациональная страна".

"Мир и согласие лежат в основе развития нашего общества и тех достижений, которые есть у страны. Когда речь идет о заявлениях, их всегда надо делать взвешенно, и не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или другую национальность, народность", - сказал Володин.

"Еще раз подчеркиваю, что, если бы человек вышел за рамки и сказал что-то о какой-то конкретной национальности, какие-то другие провел параллели, тут было бы все понятно. Но, вот из этой прямой речи этого нет", - заметил председатель Госдумы.

Более того, отметил он, стоит вспомнить, что, когда говорят про "черту оседлости", имеют в виду и каторжан.

"Это термин применялся к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если он (Толстой - ИФ) имел в виду вот это? Его кто-то спросил?" - высказал свое мнение политик.

Он подчеркнул, что его позиция в данном вопросе твердая - нельзя обвинять какую-то национальность и нельзя создавать какое-либо межнациональное напряжение.

Если же звучат "моментальные обвинения" и каждый видит в том или ином высказывании свой потаенный смысл, это в итоге может закончиться тем, что "завтра вас так возьмут и обвинят; при этом скажут - да нет, ты об этом говорил", добавил Володин.

Комментарий Толстого

В свою очередь оказавшийся в центре скандала вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил во вторник "Интерфаксу", что не говорил о какой-либо национальности, комментируя передачу Русской православной церкви Исаакиевского собора, и призвал тщательнее смотреть на сказанное, прежде чем делать какие-либо выводы.

"Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на "Эхо Москвы" и в "Независимой газете" - это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен. (...) Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду", - заявил Толстой.

Отвечая на прямой вопрос агентства, имел ли он в виду какую-то конкретную национальность, он сказал, что, конечно, нет.

"Слушайте, а если бы я сказал "комиссары в пыльных шлемах", то обиделись бы те, кто носит шлемы, а если бы я сказал, что "в кожанках", то обиделись бы все, кто носит кожаные куртки. Ну что это за дурь?", - сказал Толстой.

Претензии ФЕОР

Как сообщалось, Федерация еврейских общин России после высказываний Толстого обвинила его в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора.

"Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной Думы и партии "Единая Россия". Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности", - заявил президент ФЕОР Александр Борода, которого цитирует во вторник его пресс-служба.

Он отметил, что слова Толстого - "это старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф, причем его лживость очевидна любому мало-мальски образованному человеку". А.Борода подчеркнул, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное население - "те же рабочие и крестьяне, а не мифические "выскочившие из-за черты оседлости с наганами".

"Сто лет назад в верхушке Российской империи тоже были те, кто стремился найти "внутренних врагов", выбирая их по национальному признаку. Однако никакой пользы России это не принесло. Напротив, беззаконное насилие открыло дорогу революции, унесшей старую Россию и ее элиту в бездну. Чтобы не идти по той же дороге второй раз, нужно жестко пресекать подобные заявления", - подчеркивает А.Борода.

Накануне Толстой уже написал у себя в фейсбуке, что "сильно удивлен реакцией" на его оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи", - написал вице-спикер Госдумы.