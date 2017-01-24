В России

Инициаторы установки доски Колчаку обжалуют решение суда о ее снятии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Представители историко-культурного центра "Белое дело", инициировавшего установку памятной доски руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России адмиралу Александру Колчаку в Петербурге, обжалуют решение суда о ее демонтаже, сообщили "Интерфаксу" в организации.

"Сейчас мы будем консультироваться с нашими юристами и, скорее всего, обжалуем решение в городском суде", - сказал собеседник агентства. Он выразил надежду, что, пока не будут улажены все юридические формальности, доска останется на своем месте.

Ранее Смольненский районный суд Санкт-Петербурга признал установку памятной доски Колчаку незаконной. Согласно позиции суда, адмирал Колчак был признан военным преступником и впоследствии не был реабилитирован.

Доска памяти русского военачальника и одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Колчака была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина. Инициатором ее установки был мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность продолжить карьеру в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке, расстрелян в 1920 году.

Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.

Теги: Петербург, Александр Колчак
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