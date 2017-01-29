Авиакомпании РФ не стали ограничивать перевозку пассажиров в США после указа Трампа

Авиационный власти пока не давали никаких указаний в связи с указом о запрете на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании пока не вводят ограничений на перевозку в США для граждан ближневосточных стран, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Российские авиакомпании, в том числе в вопросе допуска пассажиров к перевозке, руководствуются нормами российского законодательства. Ни одному пассажиру, вне зависимости от гражданства, при наличии соответствующих для полета оснований отказано в перевозке в США не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, российские авиаперевозчики пока не получали никаких дополнительных указаний на этот счет от авиационных властей.

"Пока оснований для отказа в перевозке и возврата билетов тем пассажирам, что их приобрели, нет", - сказал источник.

О том, что действие указа президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд для граждан семи мусульманских стран распространяется и на экипажи самолетов, сообщила в воскресенье утром Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Она проинформировала, что соответствующее уведомление было получено от американских властей.

Указ Трампа запрещает на 90 дней въезд в США из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Однако накануне (в ночь на субботу по Московскому времени) федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка приостановил действие документа.

Постановление суда основано на жалобе, поданной Американским союзом гражданских свобод от лица двух граждан Ирака, которых задержали по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. У обоих были действующие визы, однако во въезде им отказали. Суд удовлетворил их жалобу, постановив, что все граждане, прибывшие в США с действующей визой, могут въехать и временно остаться в стране. По оценкам юристов, это решение коснется одной-двух сотен пассажиров во всех аэропортах страны.