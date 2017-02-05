Адвокат лидера "Шалтая-Болтая" сообщил о сделке со следствием

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Защита предполагаемого лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева заявила о заключении сделки со следствием по делу о незаконном доступе к компьютерной информации. Адвокат также настаивает на отсутствии связи между его клиентом и арестованными по обвинению в госизмене сотрудниками ФСБ.

"Мы опровергаем вообще какую-либо связь с делом в отношении сотрудников ФСБ. Такой связи нет, это искусственно ( . . .) . Это случайность, что один из фигурантов дела был арестован накануне арестов сотрудников спецслужб (. . .) Никаких там не было кураторов, это звучит смешно",- заявил в воскресенье "Интерфаксу" адвокат Аникеева Руслан Коблев.

Он предположил, что "кто-то целенаправленно, связывая эти дела, пытается отвести внимание от дела о государственной измене".

"Мой подзащитный в рамках сделки со следствием признал вину по всем инкриминируемым ему эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК РФ), но там нет никаких громких имен",- сказал Коблев.

Кроме того, адвокат рассказал, что Аникеев был задержан в аэропорту "Пулково" в начале ноября прошлого года, когда прибыл в Санкт-Петербург с Украины, где долгое время проживал. Несмотря на среднюю тяжесть обвинения (максимальный срок наказания - до пяти лет лишения свободы) и сделку со следствием, был отправлен под арест, который впоследствии был продлен, "хотя следствие в подобных обстоятельствах обычно ограничивается домашним арестом, рассказал адвокат".

Защитник заявил о намерении добиваться перевода Аникеева под домашний арест.

"Нам пока сложно доказать, что у него есть, где проживать дома, так как дома как такового в России нет. Срок продления мы не обжаловали, но если будет очередное продление, то будем ходатайствовать об изменении меры пресечения. Сейчас подумываем о том, чтобы родственники арендовали ему жилище",- сказал Коблев.

Дело "Шалтая-Болтая"

Как сообщалось, по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" Лефортовским судом были арестованы три человека: ее предполагаемый организатор Аникеев (Льюис), а также Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст. 272 УК РФ).

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Она специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей публикации или продаже через интернет полученных данных.

Сотрудников ФСБ заподозрили в госизмене

Ранее сообщалось также об арестах в России по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Известно, что по этому делу арестованы начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев. Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. По делу также арестован глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов подтвердил ранее "Интерфаксу", что Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США.

31 января источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что "всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля".

Другой источник агентства рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются".

"Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности. "Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", - подчеркнул источник.

Между тем в ЦРУ США не стали комментировать сообщения о том, что арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ России обвиняются в передаче конфиденциальной информации ЦРУ. "Мы отказываемся это комментировать", - сказал "Интерфаксу" ранее представитель американского разведывательного ведомства.

25 января газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что в рамках расследования по возбужденному Управлением собственной безопасности ФСБ делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности. В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не стали комментировать публикацию.