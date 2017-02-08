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Навальный приговорен к условному сроку по "делу "Кировлеса"

Есть обновление от 16:38

Навальный получил пять лет условно, другой фигурант дела - Петр Офицеров - четыре года условно. Обоим также назначен штраф 500 тыс. руб.

Навальный приговорен к условному сроку по "делу "Кировлеса"
Глава ФБК Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров в Ленинском суде
Фото: ТАСС, Сергей Бровко

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Кирова назначил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок за хищение денег у предприятия "Кировлес".

Как передал в среду корреспондент "Интерфакса", это следует из приговора судьи Алексея Втюрина. Еще один фигурант дела Петр Офицеров приговорен судом к четырем годам условно.

"Признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет условно и штрафа 500 тыс. рублей", - сказал судья.

Дело Кировлеса

В первый раз приговор по делу "Кировлеса" Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, обвиняемых в хищении 16 млн рублей у предприятия "Кировлес", был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия.

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Фигурантов взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев, который дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.

Под защитой ЕСПЧ

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.

ЕСПЧ постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, "иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.

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Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор Навальному и Офицерову по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ.

Новый процесс

Новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.

1 февраля Навальный был доставлен в суд принудительно судебными приставами из-за неявки на предыдущие заседания. В тот же день судья Алексей Втюрин избрал в качестве меры пресечения обоим подсудимым подписку о невыезде до 10 февраля, однако перед тем как удалиться в совещательную комнату 3 февраля разрешил им покинуть Киров до оглашения приговора.

В ходе прений сторон 3 февраля гособвинение просило назначить Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, Офицерову - условный срок в четыре года, а также штраф по 500 тысяч рублей каждому. По мнению прокуроров, в ходе рассмотрения дела вина подсудимых полностью доказана собранными доказательствами и показаниями свидетелей.

Иск компании "Кировлес" о взыскании с подсудимых ущерба в размере 16 млн рублей гособвинение считает необходимым рассмотреть в другом процессе - в порядке гражданского судопроизводства.

Защита фигурантов просила суд вынести оправдательный приговор, так как из материалов дела следует не только отсутствие в действиях Навального и Офицерова состава преступления, но и события преступления как такового.

По словам адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, "никаких оснований для осуждения Навального и Офицерова не имеется", а также "нет признаков хищения имущества "Кировлеса".

В своем последнем слове Навальный выразил недоумение тем, что прокуроры на повторном процессе "сделали все то же самое, что и в прошлый раз", не приведя новых доказательств его виновности. "Я недоволен", - подытожил оппозиционер, выразив уверенность, что в случае вынесения обвинительного приговора тот "будет отменен как незаконный".

Теги: Алексей Навальный
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