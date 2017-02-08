Депутат Журавлев отверг подозрения в причастности к гибели комбата ДНР Гиви

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал ложью сообщения украинских СМИ о его причастности к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви") в Донбассе.

"Тем, кто пытается обвинить меня в гибели моего друга Гиви, хочу сказать - это верх цинизма. Чем наглее ложь, тем она приятнее воспринимается теми, кто ничего не понимает в ситуации", - заявил Журавлев "Интерфаксу" по телефону из Донбасса.

Депутат сказал, что для него и его коллег гибель Михаила Толстых - трагедия. "Он - харизматичная сильная личность, и таких людей единицы", - отметил Журавлев.

Он добавил, что был хорошо знаком с командиром батальона "Спарта" Арсением Павловым (позывной "Моторола"), убитым в Донецке в октябре 2016 года. "Он приезжал ко мне. И Гиви. Такие потери вызывают боль в сердце. Но они знали, на что шли. Это гражданская война, и, к сожалению потери неизбежны", - сказал депутат.

Журавлев также заявил, что теракты - "дело рук только украинской стороны". "Ни одного теракта на территории Украины не было, потому что люди, которые готовы защищать собственную землю (ополченцы Донбасса - ИФ), идут с открытым забралом, а не действуют подлым образом через теракты", - отметил депутат.

Михаил Толстых погиб в своем кабинете рано утром в среду. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель".