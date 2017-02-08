Мединский рассказал о передаче Ропшинского дворца под Петербургом "Роснефти"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Дворцово-парковый ансамбль "Ропша", который может быть передан в аренду "Роснефти" на 99 лет на условиях его восстановления, останется в федеральной собственности, заявил министр культуры Владимир Мединский журналистам в среду.

"Благодаря тому, что мы включили его (дворец) в общие границы Петергофа, через Петергоф финансировали противоаварийные работы, нам удалось за истёкшие три года спасти дворец хотя бы от полного разрушения. (...) Теперь необходимо вкладывать, чтобы его восстановить. Если "Роснефть" сможет это сделать - слава богу. При этом дворец останется в федеральной собственности", - заметил Мединский.

"Мы долго вели переговоры с "Роснефтью", не скрою, уговаривали поддержать этот проект. Это жемчужина архитектуры, к сожалению полностью разрушенная к данному этапу. Сказать, что дворец находится в руинах - ничего не сказать. (...) Для бюджета это непосильная ноша по восстановлению дворца, и по дальнейшему содержанию", - продолжил глава ведомства. Он затруднился пояснить, на какой стадии сейчас находится подготовка документов.

В октябре 2016 года сообщалось, что Минкультуры и "Роснефть" направили письмо в адрес президента РФ с просьбой передать дворцово-парковый ансамбль "Ропша" в долгосрочную аренду нефтяной компании. "Роснефть" при этом за свой счет проведет реставрацию памятника.

Ропшинский дворец - бывший дворец Романовых, входит в состав памятника всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". Дворец, пребывающий в разрушенном состоянии, ведет свою историю от усадьбы, устроенной Петром Первым. Строительство усадьбы началось в 1725 году. Спустя годы по поручению Елизаветы Петровны по проекту архитектора Растрелли был создан комплекс построек, обустроены Нижний и Верхний сады.