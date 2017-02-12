Лавров заявил о попытке Киева загладить вину перед Трампом и выклянчить деньги

Глава МИДа упрекнул украинские власти в том, что они публично и открыто работали против Трампа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Украинская власть стремится загладить свою вину перед новым президентом США Дональдом Трампом, которого открыто не поддерживали в ходе предвыборной компании, а также выклянчить деньги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они (украинская администрация - ИФ) опять хотят выклянчить деньги, ссылаясь на то, как их обижают, с той же ссылкой хотят привлечь к себе внимание, чтобы о них не забывали",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Хотят загладить вину перед нынешней администрацией США, учитывая то, как они публично и открыто работали против президента США Трампа в ходе предвыборной кампании", - отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что в США и ЕС "пока не очень уверенные ростки понимания того, что на самом деле происходит на Востоке Украины, будут укрепляться".

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе предвыборной кампании в США представители правительства Украины пытались оказать кандидату от демократов Хиллари Клинтон помощь в борьбе против Дональда Трампа. Издание Politico писало, что Киев помогал союзникам Клинтон в поиске компромата на кандидата от республиканцев, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей его предвыборного штаба - Пола Манафорта.

Сами украинские власти, в том числе посольство Украины в США, утверждали, что занимали нейтральную позицию по отношению к предвыборной гонке.