"Солидарность" заявила о поддержке Навального на выборах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Объединенное демократическое движение "Солидарность" поддержит кандидатуру Алексея Навального на президентских выборах 2018 года.

""Солидарность" заявляет о поддержке кандидатуры Алексея Навального на президентских выборах 2018 года и о присоединении к кампании в поддержку его регистрации в качестве кандидата", - говорится в заявлении, принятом на съезде движения в воскресенье.

В документе отмечается, что "Солидарность" требует обеспечить доступ к участию в выборах всех оппозиционных кандидатов.

Ленинский суд Кирова в минувшую среду приговорил Навального к 5 годам колонии условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав виновным в хищениях по делу "Кировлеса".

После того, как стало известно, что Ленинский суд Кирова выносит обвинительный приговор Навальному по "делу "Кировлеса", его адвокат Ольга Михайлова сообщила "Интерфаксу", что оппозиционер согласно законодательству о президентских выборах не сможет принять участие в предстоящей выборной кампании.

Навальный, в свою очередь, заявил, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором по делу "Кировлеса". По его словам, право быть избранным согласно Конституции России есть у любого гражданина, который не содержится в местах лишения свободы по решению суда.