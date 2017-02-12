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Поклонская рассказала 20 тыс. обращений против фильма "Матильда"

По словам депутата, еще не вышедшем в прокат фильмом недовольны, в том числе, российские мусульмане

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в случае с фильмом Алексея Учителя "Матильда" не следует ограничивать свободу творчества, но и нельзя нарушать конституционные права граждан.

"На меня никто не выходил - ни режиссер, ни съемочная команда. А мне-то зачем связываться? Я делаю свою работу. (...) Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений (против выхода картины в прокат - ИФ), я не имею ни морального, ни законного права. Здесь необходимо детально рассматривать все вопросы, доводы. И ни в коем случае не допустить нарушения чьих-либо прав. Не ограничивать свободу творчества, но и не нарушать конституционные права граждан", - рассказала Поклонская в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

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Она заметила, что на ее имя официально поступило 20 тысяч обращений против проката фильма, и они продолжают поступать, причем не только из России. Депутат отметила обращения мусульман одной из республик РФ, молодежно-патриотической организации Сербии, одного из приходов РПЦ в США.

Ранее сообщалось, что организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в кинотеатры письма с угрозами. В них сказано, что любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате "Матильды" будут расценены как желание унизить святых и провокация к "русскому майдану". Авторы пообещали предпринять "методы борьбы с беззаконием и безумием".

Поклонская отметила, что экстремистские высказывания "некой незарегистрированной организации" недопустимы. "Мною подготовлен депутатский запрос на имя начальника главного управления центра по противодействию экстремизма МВД РФ. Чтобы провели проверку по фактам таких угроз, высказываний, распространения соответствующих листовок", - сказала она.

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Кроме того, ранее депутат обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении "Матильды". По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Прокуратура Петербурга, однако, еще ранее провела проверку и нарушений закона не выявила. Впоследствии депутат заявила, что намерена направить в Генпрокуратуру повторный запрос.

8 февраля адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил "Интерфаксу", что от лица режиссёра были направлены два заявления в Генпрокуратуру на имя Юрия Чайки. Одно - в отношении православной организации, второе направлено, чтобы "разобраться на каком основании и для чего депутат Госдумы Наталья Поклонская распространяет комментарии, в которых обвиняет создателей фильма в совершении ряда преступлений".

В фильме, премьера которого намечена на октябрь, рассказывается о любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

Теги: Наталья Поклонская, Матильда, Алексей Учитель
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