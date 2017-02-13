Кара-Мурза-младший переведен из реанимации в терапевтическое отделение

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший в понедельник переведен из реанимации в терапевтическое отделение, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Прохоров.

Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован утром 2 февраля. Прохоров тогда сообщил "Интерфаксу", что у политика развивается полиорганная недостаточность, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

8 февраля адвокат сообщил, что журналист вышел из комы и начал общаться с супругой. По его словам, "пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз".

7 мая 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Тогда адвокат утверждал, что все признаки говорили об отравлении. В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу по заявлению о попытке его отравить. Уголовное дело тогда возбуждать не стали.