Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск

Он обвиняется в мошенническом хищении здания в Москве стоимостью более 120 млн рублей и фальсификации документов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Д.Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск", - сказала Петренко.

Она отметила, что следственным управлением Главного следственного управления СКР (с дислокацией в городе Москве) продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова.

Версия следствия

По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова.

В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.

"При этом соучастники неправомерно назначили И.Щербака генеральным директором ООО "ТОМА". После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, которым выступил Виталий Качур. Зная, что указанная недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана. В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей", - сказала Петренко.

Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США. Своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере, добавила Петренко.

"Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов", - сказала Петренко.

Она отметила, что ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы.

Накануне стало известно, что экс-депутат Госдумы (от КПРФ) Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом Госдумы (от "Единой России") оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство. Во вторник в интервью украинским СМИ он объяснил причины своего отъезда и резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.

Показания по делу Януковича

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в среду сообщил, что получивший украинское гражданство экс-депутат Госдумы РФ Вороненков дал ценные показания для следствия по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"У нас есть два свидетеля, экс-депутата Госдумы России, один из которых голосовал за аннексию Крыма, другой - не голосовал. Оценка этому также будет дана, но на данный момент его показания были для нас достаточно важными", - сказал он на брифинге в Киеве в среду. По его словам, показания Вороненкова для следствия очень полезны, и именно в этом контексте рассматривают сотрудничество с ним. "Никаких других обязательств перед ним (Вороненковым - ИФ) нет", - добавил генпрокурор.

В среду в интервью газете "Московский комсомолец" Вороненков и Максакова сообщили, что возвращаться в Россию в обозримом будущем не собираются.

"Мы очень довольны. Очень добрые, хорошие, душевные люди. Никаких проблем не видим, и, главное, никакой разницы... Я всегда говорил, что Москва - город злой, и мы всегда старались с Марией хоть ненадолго куда-то улететь при любой возможности. К сожалению, так оно устроено. А Киев - город добрый. Поэтому нам здесь очень нравится. ... Мы много где бываем. Маша давала уже концерты в Англии, Германии, Америке... Мы ездим, не привязываем себя к одному месту. Но Киев - родной. В силу менталитета, наших общих славянских корней, общности наших народов. Нам здесь комфортно", - отметил Вороненков.

Максакова подтвердила, что в ближайшее время их не стоит ждать в России. "Думаю, что да. Теперь, наверное, нет смысла. К тому же, насколько я теперь понимаю, это и рискованно. Я могу стать жертвой хулиганства, каких-то провокаций, унизительных спланированных акций, с которыми надо будет как-то жить, мириться. Зачем мне все это надо?", - сказала она.