В Госдуме заявили об автоматическом исключении Вороненкова из КПРФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков автоматически перестал быть членом КПРФ после того, как получил гражданство другого государства, заявил в четверг первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Денис Вороненков сообщил, что является гражданином другой страны. Это означает, что он автоматически перестал быть членом КПРФ и для его исключения из партии никаких дополнительных процедур не требуется", - сказал Мельников журналистам.

В свою очередь, первый замруководителя Центрального исполкома (ЦИК) партии "Единая Россия" Константин Мазуревский в беседе с журналистами обратил внимание на то, что по закону в РФ предусмотрен заявительный порядок вступления в политические партии. "То есть прием осуществляется на основании тех сведений, который человек указывает в соответствующем заявлении о вступлении в партию", - отметил он.

При этом, подчеркнул первый замглавы ЦИК, "мы исходим из принципа достоверности указанных сведений, исходя из которого указание в заявлении о вступлении в партию недостоверных сведений является личной ответственностью вступающего в партию и соответственно в случае обнаружения несоответствий у него могут возникать негативные последствия". "У партий отсутствуют механизмы проверки сведений о наличии у желающего вступить в партию иностранного гражданства", - добавил он.

При проведении выборов депутатов Госдумы проверкой сведений о наличии иностранного гражданства или вида на жительство на территории иностранного государства у кандидатов в Госдуму занимается Центральная избирательная комиссия РФ. Она направляет соответствующие запросы в МВД России, пояснил Мазуревский.

"Таким образом, если МВД России не располагало данными о наличии иностранного гражданства у Максаковой (экс-депутат Госдумы Мария Максакова, состояла во фракции "Единая Россия" - ИФ), то можно говорить о том, что Максакова нарушила закон, за который сама же, будучи депутатом и голосовала и по которому она должна была уведомить органы внутренних дел о наличии у нее иностранного гражданства", - сказал он.

Ранее в КПРФ указывали, что формально исключить экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова из партии может только решение съезда. "Де-юре исключить Вороненкова из партии может только решение съезда, хотя фактически экс-депутат сам себя уже исключил из партии своими заявлениями", - сказал 14 февраля на заседании фракции зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Это (необходимость решения съезда) связано с тем, что Вороненков является членом ЦК КПРФ, добавил он.

Депутат Госдумы Владимир Бортко на заседании фракции отметил, что если опубликованная в СМИ информация о том, что Вороненков давал в Генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Украины Виктора Януковича, соответствует действительности, то он заслуживает сравнения с Иудой. "Был такой деятель, Иуда, он даже получил награду в 30 сребреников, но это ему не помогло", - сказал Бортко.

"Думаю, все мы тут разделяем мнение, которое из ваших уст прозвучало, но должен вам сказать, что все мои попытки найти прямую речь Дениса Николаевича окончились ничем", - сказал на это в свою очередь, первый замглавы фракции Сергей Решульский.

Он также заметил, что делать выводы можно будет только после того, как будут иметься "достоверные данные, а не пересказ каких-то служб". Он призвал еще раз не делать выводы "со слов украинских газет".

Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы Вороненков, переехав на Украину, дал показания Генпрокуратуре этой страны против бывшего президента Виктора Януковича. 14 февраля Вороненков сообщил украинским СМИ, что в декабре 2016 года получил украинское гражданство, уточнив, что его полномочия депутата Госдумы РФ закончились 4 декабря, а 6 декабря он стал гражданином Украины. Он также подверг резкой критике сложившуюся в России политическую ситуацию. По данным газеты "Коммерсант", Вороненков частично подтвердил показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.