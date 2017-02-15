Суд оставил под стражей до середины мая главу РАО Федотова

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы продлил до середины мая арест главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве.

"Срок содержания под стражей в отношении Федотова продлен до 17 мая 2017 г",- сообщила " Интерфаксу " в среду пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

В декабре 2016 года адвокаты Федотова сообщили, что их клиент заключил сделку со следствием.

МВД РФ 28 июня сообщило о задержании гендиректора РАО Федотова по подозрению в мошенничестве, в тот же день Таганским судом Москвы по ходатайству следствия он был отправлен в следственный изолятор (СИЗО), позднее ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам.

В МВД заявили об ущербе на сумму более чем 500 млн рублей, тогда как, утверждает его защита, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого стоит сумма 297 млн рублей.

Свою вину Федотов отрицал и настаивал, по словам его защитников, что решение о передаче имущества на баланс СЭК было принято коллегиально и по рекомендации специалистов, проводивших аудит РАО.

Ключевым свидетелем по делу, давшим показания на Федотова, стал Максим Буданов, экс-гендиректор СЭК, управляющего имуществом РАО.

В РАО уверены в отсутствии состава преступления в действиях Федотова и готовы оказать любую необходимую помощь следствию по данному делу. Там заявили, что решение о создании ЗАО "СЭК" было принято Авторским советом РАО в соответствии с установленными процедурами. "Усилиями Федотова были найдены покупатели на указанные пакеты акций у ЗАО "СЭК" по цене, сопоставимой со стоимостью ранее переданного в ЗАО "СЭК" имущества. Частично денежные средства за акции поступили на расчетный счет ЗАО "СЭК", в полном объеме денежные средства поступят в ЗАО "СЭК" после окончания формальных процедур", - процитировали обращение в пресс-службе РАО.