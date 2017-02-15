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Подполковник МВД Астафуров арестован на два месяца по делу о превышении полномочий

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под стражу подполковника МВД Сергея Астафурова, обвиняемого в превышении должностных полномочий в связи с уголовным преследованием владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧМПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении обвиняемого Астафурова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 14 апреля 2017 года",- говорится в постановлении судьи Артура Карпова, оглашенном в среду.

Таким образом, суд отклонил ходатайство фигуранта и его адвокатов, которые просили отправить полицейского под домашний арест.

Защита Астафурова намерена обжаловать решение суда. "Конечно, мы обжалуем это решение", - заявил адвокат полицейского Алексей Мезенцев журналистам в среду. Сам Астафуров заявил после суда, что дело против него - это "месть олигарха Комарова, который незаконно избежал уголовной ответственности".

Астафурову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Задержание полицейского состоялось 14 февраля.

Версия следствия

По версии следствия, старший оперуполномоченный управления "Т" МВД России Астафуров превысил должностные полномочия, фальсифицировав часть результатов оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), на основании которых были привлечены к уголовной ответственности владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и его адвокат Александр Шибанов. В марте 2014 года им было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (пункты "а,б" части 2 статьи 204 УК РФ) гендиректора ФГУП "Промресурса" Дмитрия Спиридонова.

В феврале 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, последний по решению суда получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оба признаны потерпевшими по делу в отношении Астафурова.

Аргументы защиты и обвиняемого

Защита Астафурова заявляет, что уголовное дело в отношении полицейского является "местью крупных предприятий", которые в результате его успешной работы были вынуждены вернуть в бюджет около 20 млрд рублей незаконно присвоенных ими средств.

Адвокат Сергей Капустин подчеркнул, что дело в отношении его подзащитного зеркально повторяет дело в отношении Комарова и Шибанова, а потому все материалы по нему все собраны, свидетели - допрошены, а значит каким-либо образом повлиять на расследование у Астафурова возможности нет.

В свою очередь обвиняемый заявил, что не подделывал результаты ОРМ, а в своей работе всегда руководствовался требованиями законодательства. Решение же об уголовном преследовании потерпевших принимал не он, а органы следствия под контролем прокуратуры, а также судебные органы, неоднократно продлевавшие им арест, отметил Астафуров.

Полицейский просил отправить его под домашний арест, так как за полтора года, пока в отношении него длилась служебная проверка, не пытался скрыться, а с момента возбуждения уголовного дела всегда добросовестно являлся на допросы. Кроме того, супруга Астафурова не работает, а на иждивении у него находится малолетний ребенок.

Следователь и прокурор возражали против ходатайства стороны защиты, так как, по их мнению, никакая иная, кроме ареста, мера пресечения не сможет обеспечить беспрепятственного производства по делу, в связи с тем, что фигурант знает приемы работы правоохранительных органов, а значит, может попытаться им помешать.

Следователь добавил, что уголовное дело возбуждено в отношении Астафурова и неустановленных лиц, с которыми обвиняемый может попытаться вступить в контакт, если его оставить на свободе.

Теги: МВД, Сергей Астафуров
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