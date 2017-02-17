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В России Борьба с "Боярышником"

Суд оставил в силе штрафы продавцам "Боярышника" в Забайкалье

В праздничные дни количество поставок лосьона в магазины резко увеличивалось

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении предпринимателя Гугаса Егояна, оштрафованного на 300 тыс. рублей по делу о продаже косметического лосьона "Боярышник", сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Кроме этого, три продавца оштрафованы на 150 тыс. рублей каждый, говорится в сообщении.

Суд установил, что предприниматель и его продавцы поставляли в Акшинский район косметический лосьон "Боярышник" и через сеть магазинов реализовывали его населению под видом алкогольной продукции.

При этом, по информации пресс-службы, они убеждали покупателей в безопасности лосьона для употребления. В каждый из магазинов, принадлежащих предпринимателю, ежемесячно поставлялись сотни бутылок этого лосьона, а в праздничные дни количество поставок резко увеличивалось.

Например, в одно из сел, в котором проживает чуть более 700 человек, ежемесячно поставлялось по 700-800 бутылок лосьона "Боярышник", а в праздники до 2 тыс. бутылок. Незначительная стоимость делала его доступным для всего населения.

"В отдельные месяцы доход простого сельского магазина от продажи "боярышника" доходил до 100 тыс. рублей, а в районном центре доход был намного больше", - отмечает пресс-служба.

Между тем, экспертиза установила, что в состав лосьона "Боярышника" входили опасные вещества, такие как ацетон, этилацетат, толуол, бутанол, использование которых при производстве алкоголя недопустимо. Они обладают токсичными свойствами, являются опасными для жизни и здоровья, приводят к неадекватному поведению.

Проведенный в районе анализ уголовных дел за 2016 год свидетельствует о том, что практически все тяжкие и особо тяжкие преступления были совершены после употребления виновными лосьона "Боярышник".

Суд признал предпринимателя и его продавцов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. "а" ч. 2 ст. 238 (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

Теги: Россия, Забайкалье
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