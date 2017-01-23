Полицейские изъяли в Приморье крупную партию "Боярышника"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В приморском городе Находка обнаружен склад, где хранилась крупная партия концентрата для ванн "Боярышник", сообщила в понедельник пресс-служба краевого управления МВД

Полицейские изъяли 3,5 тыс. коробок, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов "Боярышника", "Перцовки" и косметических жидких спиртосодержащих изделий, говорится в сообщении. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением государственного санитарного врача РФ приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).

Актуальность усиления борьбы с алкогольными суррогатами повысилась после того, как в декабре прошлого года от употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске умерли 78 человек.