Парфенчиков обещал разобраться с проблемными стройками в Карелии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Врио главы Карелии Артур Парфенчиков намерен разобраться, почему возникли проблемы с переселением из аварийного жилья в регионе.

"Мы говорили по этому вопросу с Сергеем Вадимовичем Степашиным (председателем наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - ИФ). На следующей неделе (...) примем представителей федерального центра по этому направлению, выедем на место, посмотрим, какие есть проблемы на стройках", - сказал в пятницу журналистам Парфенчиков.

"Самое главное - надо понимать, что у застройщиков есть гарантийные обязательства, а у нас есть право, и я обязательно это буду делать - проверять, как проводилась приемка этих помещений, что у граждан появилось столько вопросов (...) Вопрос очень важный и будет находиться на моем личном контроле", - сказал Парфенчиков, выступая на первой пресс-конференции в качестве врио губернатора Карелии.

Как сообщалось, в феврале 2016 года предыдущий глава региона Александр Худилайнен получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы по расселению аварийного жилья.

В декабре 2016 года глава Минстроя России Михаил Мень сообщил, что в Карелии расселено 26% общего объема аварийного жилья и назвал сложившуюся ситуацию критической. Во второй половине 2016 года в Карелии было необходимо расселить 36,7 тыс. кв. м.

Худилайнен подал в отставку 15 февраля. Врио главы Карелии был назначен Артур Парфенчиков, занимавший до этого должность главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В четверг, 16 февраля, газета "Коммерсант" сообщила, что Худилайнен, ушедший в отставку с должности главы республики Карелия с формулировкой "по собственному желанию", на самом деле не хотел покидать этот пост. Он собирался на выборы и даже просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, по утверждению собеседников "Коммерсанта", способствовал его карьере, однако тот помочь ничем не смог, так как администрация президента была решительно настроена на отставку.

В числе причин его замены Парфенчиковым в качестве врио главы Карелии, стали последние места, которые он неизменно занимал в рейтингах губернаторов. Но ключевой проблемой главы региона оказался нерешенный вопрос с расселением граждан из аварийного жилья. Как напоминает издание, год назад губернатор Забайкалья Константин Ильковский поплатился за аналогичные проблемы с "аварийкой" своей должностью, а Худилайнен получил лишь выговор от президента.