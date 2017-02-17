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Нарушительницу ПДД Багдасарян заподозрили в подделке больничного листа

Против девушки, которая по этому документу пыталась отсрочить выполнение назначенных судом обязательных работ, могут возбудить уголовное дело

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Московские приставы направили в полицию материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении участницы "гонок" на "Гелендвагене" Мары Багдасарян уголовного дела в связи с предоставлением поддельного больничного листа, сообщил официальный представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын.

"В связи с предоставлением должницей Марой Багдасарян документа, имеющего признаки подделки, 10 февраля дознавателем Савеловского отдела судебных приставов УФССП по Москве было зарегистрировано сообщение о преступлении по ч.3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). 17 февраля материал проверки в отношении Мары Багдасарян направлен в третий отдел Управления организации дознания ГУ МВД по Москве для решения о возбуждении в отношении нее уголовного дела", - сказал Коробицын.

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Он напомнил, что в Савеловском отделе столичного управления ФССП на исполнении находится исполнительное производство о привлечении Багдасарян к обязательным работам в связи со злостной неуплатой штрафов за нарушения ПДД.

"8 февраля она не явилась для выполнения обязательных работ, предъявив в Савеловский отдел судебных приставов больничный лист. Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения. При дальнейшей проверке было установлено, что листок нетрудоспособности медицинским учреждением не выдавался", - сказал официальный представитель управления.

По его словам, этот документ был направлен в экспертно-криминалистический центр, где подтвердили, что листок нетрудоспособности имеет признаки подделки.

Коробицын отметил, что в настоящее время Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

Аресты и штрафы

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике "Гелендваген" устроили "гонки" с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении "Жилищник" района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В настоящее время в мировом участке Савеловского суда Москвы на рассмотрении находится еще 32 административных материала за неуплату в срок штрафов за нарушение ПДД. За четыре дня рассмотрения материалов штраф Багдасарян составил еще 75 тысяч рублей.

Теги: Мара Багдасарян
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