Прокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы ходатайствует перед судом о пожизненном лишении водительских прав участницы скандальных гонок на "Гелендвагене" Мары Багдасарян.
"Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права Багдасарян на управление транспортным средством", - сказал "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры.
Он отметил при этом, что заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортными средствами.
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