Багдасарян оплатила все штрафы на 183 тыс. рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Участница гонок на "Гелендвагене" Мара Багдасарян оплатила все штрафы на сумму 183 тысячи рублей, который ей назначил мировой суд за административные правонарушения. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"Багдасарян оплатила все штрафы, вынесенные ей по административным правонарушениям", - сказал Тимошенко.

Как сообщалось ранее, мировой участок 353 Савеловского суда рассмотрел 72 административных протокола, составленных полицией в отношении Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). По итогам рассмотрения, Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении (ГБУ) "Жилищник" района Сокол.

Идея о пожизненном лишении прав

Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. Савеловский суд Москвы 17 января признал это решение законным.

Представитель столичного управления Федеральной службы служебных приставов (ФССП) Тимур Коробицын тогда пояснил, что Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда.

Вместе с тем в столичной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили о направлении в суд искового заявление о пожизненном лишении Багдасарян водительских прав. Там отметили, что заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Багдасарян транспортными средствами.

В пресс-службе пояснили, что согласно требованиям действующего федерального законодательства право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя.

Гонки с полицией

Кроме того, в мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике "Гелендваген", после нарушений ПДД устроили гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова отправил под арест на 15 суток.

17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных инспекторы установили, что она ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол, составленный полицией в отношении Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД.