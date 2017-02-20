Власти Махачкалы помогут семье погибшей после нападения собак девочки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Семье девочки, погибшей в результате нападения собак, власти Махачкалы окажут помощь, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"В связи с трагической гибелью школьницы в результате нападения собак глава города Махачкалы Муса Мусаев созвал экстренное совещание с участием начальника УМВД России по Махачкале Нурмагомеда Муртазалиева. В ходе этой встречи он заявил, что семье погибшей девятилетней девочки будет оказана вся необходимая помощь", - сказал представитель мэрии.

По его словам, глава подчеркнул, что "работа будет проводиться в тесном взаимодействии подразделений правоохранительного блока, коммунальных предприятий, ветеринарных служб".

Как сообщалось, в Махачкале в результате нападения бродячих собак погибла девятилетняя девочка.