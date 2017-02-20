На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина

Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд в понедельник начал предварительные слушания по делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его подельников, обвиняемых в получении взяток более чем на полмиллиарда рублей от предпринимателей и легализации незаконно полученных денежных средств, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как сообщалось, бывшие экс-глава региона Александр Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов, министр сельского хозяйства Николай Борисов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.5,6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

"По данным следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов",- напомнила Петренко.

По ее словам, с того момента следствию удалось восстановить 10 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

По версии следствия, в период с 2009 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина в различном составе получили от восьми предпринимателей взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в их полномочия и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 522 миллиона рублей.

Так, в период с 2011 по 2013 годы Хорошавин и Икрамов систематически получали взятки от предпринимателя за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики в регионе. При этом предприниматель по указанию губернатора должен был перечислять денежные средства на счета юридических лиц, открытые в банках-нерезидентах, расположенных в оффшорной зоне, считает следствие.

"Роль Икрамова заключалась в передаче требований Хорошавина предпринимателю, а также обеспечении поступления денег в Россию и их непосредственное получение в наличной форме. Всего за указанный период соучастники получили 170 миллионов рублей", - рассказала Петренко.

Кроме того, в 2012-2015 годах экс-губернатор получил 30 миллионов рублей от владельца авиакомпании за общее покровительство по службе и оказание других мер государственной поддержки, сообщила представитель СКР. Также в 2013-2014 годах Хорошавин и его соучастники получили в качестве взяток 85 млн рублей от предпринимателя, который в рамках государственного контракта выполнял работы по строительству дорог в Сахалинской области. Сумма взяток составила 6 процентов от суммы госконтракта.

По другому эпизоду предприниматель, осуществляющий строительство учебного заведения в Южно-Сахалинске, вынужден был передать обвиняемым в качестве взяток 10 процентов от выделенных бюджетных средств. При этом в 2013-2015 годах Хорошавин незаконно получил 125 миллионов рублей.

Еще одному из взяткодателей, рассказала Петренко, "обвиняемые гарантировали поддержку региона при выделении предусмотренных законом субсидий на строительство животноводческого комплекса". Однако после того, как предприниматель вложил значительные собственные средства в строительство, он был поставлен фактически в кабальные условия - за получение законной субсидии от него потребовали взятку, отметила она.

По ее словам, "после получения взяток их часть в сумме свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты".

"Примечательно, что начинал Хорошавин с менее значительных сумм. Например, в 2009-2010 годах он совместно с Карепкиным получил от предпринимателя 12 миллионов рублей за выдачу разрешения на вылов рыбы. Но со временем преступные доходы позволили бывшему губернатору жить на "широкую ногу", - сказала Петернко.

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства было обращено в доход государства также по решению суда, напомнила официальный представитель СКР.

Как сообщалось, среди этого имущества оказались четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей. "В их числе, например, "Мерседес-Бенц" стоимостью 11 миллионов рублей, "Бентли-Континенталь GT" и "Бентли Мулеан" общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два "Лексуса", оценивающиеся в сумму не менее шести миллионов рублей",- сказала Петренко.

В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностраннойвалюте в размере более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и иные ценности, добавила она.

"В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах", - считают в СКР. Петренко отметила, что в его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие из них стоили $700 тысяч. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей, добавила она.

"Перечисленные суммы говорят сами за себя и опровергают слова обвиняемого об "отсутствии несметных богатств". К тому же сокрытие от налоговых органов такого количества имущества тоже не случайно. Поэтому заявления стороны защиты были лишь неудачными попытками ввести в заблуждение общество относительно действий Хорошавина и его соучастников", - отметила Петренко.

"Отдельно подчеркну также и тот факт, что арест не накладывался на квартиру, находящуюся в собственности сына бывшего губернатора, расположенную в городе Южно-Сахалинске, в которой Хорошавин зарегистрирован по месту жительства. Таким образом, заявления Хорошавина о якобы лишении единственного жилья членов его семьи является очередным лукавством и игрой с общественным мнением",- сказала Петренко.

Она напомнила, что ряд предпринимателей добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину после того, как узнали, что в отношении него Следственным комитетом Российской Федерации осуществляется уголовное преследование. "В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ, с учетом их активного способствования расследованию они были освобождены от уголовной ответственности",- сказала Петренко.