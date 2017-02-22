Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
В России Арест губернатора Сахалина

Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина

Судья отклонил более десяти ходатайств защиты и назначил слушания по существу на 6 марта

Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина
Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд оставил под стражей экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и двух его подчиненных, отклонив ходатайства адвокатов о смягчении меры пресечения для подзащитных.

"Судья не удовлетворила наши ходатайства об изменении меры пресечения в отношении А.Хорошавина, А.Икрамова и С.Карепкина ", - сообщил в среду агентству "Интерфакс" Владимир Семенцов - адвокат бывшего советника главы области Андрея Икрамова.

В РоссииНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаЧитать подробнее

В минувший понедельник Семенцов сообщал агентству, что адвокаты заявили судье более 10 ходатайств, в частности, потребовали прекратить уголовное преследование в отношении своих подзащитных; признать недопустимыми доказательства, добытые незаконным путем, например, "прослушку" телефонов бывших высокопоставленных чиновников региона без санкции суда.

Также они требовали вернуть дело в СКР на доследование с учетом допущенных нарушений и допросить "ключевого свидетеля", имя которого пока адвокаты журналистам не раскрывают.

По словам Семенцова, представитель Генпрокуратуры по всем заявленным ходатайствам адвокатов озвучил суду свою позицию очень коротко: "Не удовлетворять и пусть сидят".

Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств и назначил слушания по существу на 6 марта.

В понедельник в Южно-Сахалинском городском суде стартовали предварительные слушания по делу. На скамье подсудимых - бывшие глава региона А.Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства Николай Борисов, который, в отличие от подельников, находится под домашним арестом.

Они обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн рублей.

Теги: Александр Хорошавин, Сахалин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительстваВ Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительства
Жильцам предлагают давать в собственность не квартиры, а паи с правом бессрочного пользованияПодробнее
Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"
Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве, но не уточнил, какие данные суд счел ложнымиПодробнее
Шойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу Ливии
Российский министр усомнился, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведюПодробнее
Две трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблемДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблем
Как следует из опроса "Левада-Центра", 27% россиян не видят на данный момент никакого действенного метода для решения своих проблемПодробнее
Скончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинСкончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту за день до 65-го дня рожденияПодробнее
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереВ миреРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Прокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело
Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина
Минфин США потребовал от МВФ бороться с валютными манипуляциями
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Малайзия заподозрила дипломата из КНДР в причастности к убийству брата Ким Чен Ына
Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля
Южная Корея по громкоговорителям обвинила Ким Чен Ына в убийстве брата
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи