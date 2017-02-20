Три подводных аппарата привезли на Алтай для поисков упавшего вертолета

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Телеуправляемое подводное оборудование доставят в республику Алтай для обследования дна Телецкого озера в районе предполагаемого места падения вертолета "Робинсон", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"К нам из Москвы едут трое сотрудников спасательного отряда "Лидер" и везут с собой новое оборудование, которое будет подключено к поискам вертолета. Речь идет о трех аппаратах, в том числе о телеуправляемом подводном оборудовании, которое способно находить и извлекать со дна водоемов крупные предметы. Оборудование уже доставлено в Горно-Алтайск, и мы надеемся, что в ближайшее время его привезут в Яйлю и оно сразу же будет подключено к поискам", - сказал сотрудник пресс-центра.

Новое оборудование спасатели опустят на дно озера, а управлять им будут с помощью мониторов и систем с борта катера.

В настоящее время в связи с непогодой поиски на месте возможного падения вертолета не ведутся. "Пешие группы обследовали всю возможную территорию, в дальнейших поисках этими силами уже нет необходимости. Имеют смысл только поиски на воде и с воздуха, но пока по погодным условия они не могут быть осуществлены. Погода постоянно меняется, поиски будут возобновляться с наступлением штиля", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока нет никаких прогнозов по продолжительности поисков вертолета. "Возможно, при падении вертолет разбился о водную гладь, а так как там присутствует двустороннее течение, то обломки могут быть сейчас где угодно, в том числе и далеко от места предполагаемого падения", - подчеркнул сотрудник пресс-центра.

Вертолет "Робинсон", на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.