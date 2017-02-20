Песков назвал абсурдными обвинения в причастности Москвы к попытке переворота в Черногории

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсурдными обвинения в адрес российских государственных структур в причастности к попытке переворота в Черногории.

"Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем мы их опровергаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Так он прокомментировал заявления специального прокурора Черногории Миливое Катнича о том, что "российские государственные органы" замешаны в попытке переворота во время выборов в Черногории в октябре 2016 года.

"Со всей ответственностью заявляем, что не может быть и речи о причастности официальной Москвы, официальной России к каким-либо внутренним событиям в Черногории", - заявил Песков.

Он отметил, что "Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких, как Черногория, с которыми РФ связывают добрые отношения".

"Мы сожалеем в связи с тем, что из уст высокопоставленных официальных представителей звучат подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это, по меньшей мере, безответственно", - подчеркнул Песков.

На вопрос о возможных ответных действиях со стороны Москвы пресс-секретарь президента сказал: "Я не знаю, какие действия вы имеете в виду. Я не понимаю, какие действия могут последовать".