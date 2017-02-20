Суд в Сыктывкаре арестовал вора в законе Пичугина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд на два месяца арестовал криминального авторитета Юрия Пичугина и трех членов его банды, задержанных по подозрению в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконном хранении оружия.

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения еще для двух членов группировки. Еще два фигуранта уголовного дела объявлены в федеральный розыск.

Лидера и семерых членов банды Юрия Пичугина заподозрили в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.

По данным следствия, начиная с 1994 года Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал в Коми преступную группу. Он привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

На первоначальном этапе деятельности участники незаконно изымали у предпринимателей деньги под предлогом обеспечения личной безопасности последних и безопасности их имущества от противоправных посягательств. Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу.

С 2003 года по 2006 год участники ОПГ стали вкладывать полученные незаконным путем деньги в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой.