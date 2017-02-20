Защите Рахимова не дали ознакомиться с постановлением о прекращении дела Евтушенкова

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу на действия следствия защиты экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова, обвиняемого в присвоении средств компании и их легализации.

В суде адвокат Рахимова Сергей Макаренко обжаловал отказ следствия выдать ему постановление о прекращении уголовного дела в отношении другого фигуранта - бизнесмена Владимира Евтушенкова. Он просил решение суда первой инстанции отменить, а дело передать на новое рассмотрение в ином составе суда.

"Защита хотела ознакомиться с постановлением, чтобы понять, имеется ли в нем что-нибудь о Рахимове, затрагиваются ли его права и интересы. Мы полагаем, что в связи с прекращением уголовного преследования Евтушенкова, обвинение Рахимову должно быть изменено, из обвинения необходимо убрать то, что Рахимов продал акции по заниженной цене ", - сказал защитник.

Согласно доводам жалобы, следователи отказываются "синхронизировать" решения, выносимые в отношении фигурантов уголовного дела.

Дело о незаконной продаже акций "Башнефти" было возбуждено в апреле 2014 года. В августе по факту продажи акций БашТЭКа АФК "Система" было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о легализации, денежных средств, приобретенных преступным путем. Фигурантами дел стали Урал Рахимов, предприниматель Левон Айрапетян и глава АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Рахимову заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Присвоение или растрата и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем". Басманный суд Москвы заочно арестовал Рахимова. Он объявлен в международный розыск.

Евтушенков в сентябре 2014 года был помещен под домашний арест, в конце того же года - освобожден, а позднее уголовное преследование в его отношении было прекращено.