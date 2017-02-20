В ООН почтили память Виталия Чуркина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В ООН минутой молчания почтили память постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, скоропостижно скончавшегося на 64-м году жизни.

"Он был добрым, дорогим коллегой для всех нас, он был приверженным дипломатом своей стране, одним из лучших людей, с которыми мы были знакомы. Хотим сегодня почтить его память минутой молчания в память о его службе. Прошу всех встать", - заявили на заседании рабочей группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи.

В ООН также выразили соболезнования "стране, правительству, российской миссии при ООН, жене и двум детям господина посла Виталия Чуркина".