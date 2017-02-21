МЧС направило автоколонну с гуманитарными грузами для Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России направило в Донбасс автомобильную колонну с гуманитарными грузами, большую часть которых составляют наборы с детским питанием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону российско-украинской границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн", - уточнил представитель ведомства.

По его словам, большую часть груза составляют детские наборы и предметы первой необходимости. "Продуктовые наборы предназначены для малышей до 1 года, в их составе молочные смеси, овощное, фруктовое и мясное пюре, молочные каши и соки", - отметил собеседник агентства.

Эта колонна стала первой с начала 2017 года и 60-й с августа 2014 года.

В пути следования к госгранице колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган". Все автомобили пройдут таможенный и пограничный досмотры, как это требует международное законодательство по доставке гуманитарных грузов. После этого машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

За рулем белых грузовых автомобилей - опытнейшие водители. Это спасатели, которые уже неоднократно доставляли жизненно важные грузы в Донбасс. "Помимо них, в состав колонны также входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - сказал собеседник агентства.

Всего с августа 2014 года 59 автоколонн МЧС России доставили в Донбасс более 66 тыс. тонн гуманитарной помощи. Согласно утвержденному графику, еще одна колонна отправится в Донбасс 28 февраля, затем очередные две доставят гуманитарные грузы 16 и 23 марта.