МИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - С 20 февраля 2014 года. украинский народ потерял убитыми более 9800 человек, около 23 тыс. было ранено, заявляет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Ведомство отмечает, что за три года вооруженного конфликта на востоке Украины почти 1,8 млн человек стали вынужденными переселенцами. "Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.