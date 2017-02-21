Пациент красноярской больницы выпал с 12 этажа и выжил

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет причину падения мужчины из окна больницы в Красноярском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону во вторник.

"Инцидент произошел в минувшее воскресенье в клинической больнице Железногорска. Около восьми часов утра медсестра на 12 этаже увидела стоящего в окне мужчину, окрикнула его", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что снег смягчил падение, и мужчина остался жив.

"Сейчас он находится в реанимации", - добавил представитель пресс-службы.